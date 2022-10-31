مدير «محطة الطاقة» بالضبعة لـ قصواء الخلالي: المشروع النووي حلم يتحقق على أرض الواقع

قال المهندس خالد عطية النائب الأول لمدير مشروع المحطة النووية بالضبعة، إنّ المشروع النووي حلم يتحقق على أرض الواقع، حيث كان يراود المصريين لعقود عديدة، ولكنه أصبح حقيقة وواقعا: «تحقيقا لما أعلنته هيئة المحطات النووية بالأمس من زيارة الفحص الشاملة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لموقع المحطة النووية بالضبعة في الأسبوع الماضي في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر، كان ذلك زيارة تمهيدية للحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية».

عطية: صدرت موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «نتيجة للجهود العظيمة وتتويجا لها، صدرت موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية على منح إذن إنشاء الوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة وصدر هذا الإذن بعد التحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية».

عطية: هناك 36 ألف صفحة من وثائق فنية للوحدتين

وتابع بأن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تقدمت بطلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في يناير 2019 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوثائق اللازمة للاستصدار إذن الإنشاء وكان من ضمنها تقرير تحليل الأمان الأولي وهو ما يعد أضخم وثيقة من وثائق التراخيص، إذ أن هناك 36 ألف صفحة من وثائق فنية للوحدتين الأولى والثانية جرى مراجعتهما.

وأكد: «قدمنا تقرير الأمان الأولي ضمن وثائق التراخيص ويتم مراجعة هذه الوثائق ويتم التحقق من توافر الأمن والأمان وفقا للمعايير المحلية والدولية، وبعد التحقق من كل هذا يتم صدور إذن الإنشاء».