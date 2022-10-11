«الطاقة النووية الأوكرانية» تتهم روسيا باختطاف نائب رئيس محطة «زابوريجيا»

اتهمت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية «إنرجواتوم»، القوات الروسية بخطف نائب رئيس محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها.

إنرجواتوم: مارتينيوك محتجز في مكان مجهول

وذكرت «إنرجواتوم»، في منشور على «تيليجرام»، أن فاليري مارتينيوك، نائب المدير العام للموارد البشرية في المحطة النووية، خطف أمس الاثنين، ومحتجز في مكان مجهول.

وأضافت الشركة، في بيان صادر عنها: «الخاطفون الروس كانوا يستخدمون على الأرجح أساليب التعذيب في محاولة للحصول على معلومات من ملفات موظفي زابوريجيا، من أجل إجبار الأوكرانيين على العمل لصالح شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة لهم في أسرع وقت ممكن».

وناشدت إنرجاتوم، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، والمجتمع الدولي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للإفراج الفوري عن «مارتينيوك».

وفي سبتمبر الماضي، احتجزت روسيا، إيجور موراشوف، المدير العام لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا، بينما كان في طريقه من المحطة النووية الأكبر في أوروبا، إلى بلدة إنيرهودار.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه تم إطلاق سراح إيجور موراشوف في وقت لاحق.