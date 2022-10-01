«الطاقة الذرية» تختار «القومي لتكنولوجيا الإشعاع» مركزا متميزا في استخدام التقنيات النووية

منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، شهادة اختيار المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، كمركز متميز للتعاون الفني في مجال التطبيقات الصناعية واستخدام التقنيات النووية للحفاظ على الآثار.

وتسلمت الشهادة الدكتورة سحر أحمد إسماعيل، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، من الدكتورة نجاة مختار، نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية بالوكالة.

وحضر مراسم تسليم شهادة الاختيار، الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور حسن عبدالرحيم نائب رئيس الهيئة السابق، أستاذ الكيمياء الإشعاعية بالمركز، المنسق الوطني لمشروع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال حفظ الآثار والتراث التاريخي والثقافي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى لاختيار أفضل المراكز المتميزة على مستوى العالم، لتكون مراكز للتميز في مجالات واستخدامات الطاقة الذرية، بناء على إمكانتها وقدراتها البحثية والتطبيقية وقدراتها العلمية على نقل الخبرات والمعرفة، وغرضها الأساسي تمكين الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات المختلفة، وكذلك مساعدة الوكالة في برامج التدريب ونقل المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

المركز أحد جهتين حصلا على شهادة التميز في حفظ الآثار بالعالم

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، إلى أنها اعتمدت في مجال حفظ الآثار والتراث التاريخي والثقافي، جهتين على مستوى العالم وهما جامعة باريس بفرنسا والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمصر، ما يؤكد ثقة الوكالة في قدرات المركز وتميزه العالمي.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا المجال من التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصر، كان أحد مجالات النقاش مع رفائيل ماريو جروسي، مدير الوكالة، في ديسمبر من عام 2021 بالقاهرة، والذي أكد فيه أهمية التعاون بين الجانبين في مجال استخدام التقنيات النووية والاشعاعية في حفظ التراث التاريخي والثقافي لمصر.

رئيس هيئة الطاقة الذرية: نسعى لرفع اسم مصر بالمحافل الدولية

صرح الدكتورعمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن الهيئة تسعى لرفعة اسم مصر في المحافل الدولية، وهذا ما يؤكد اختيار المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وهو أحد مراكز هيئة الطاقة الذرية، كأحد مراكز التميز والتعاون الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تعاون مع «الآثار» للمحافظة على التراث الثقافي المصري

أفاد رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأنه جار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للتعاون في مجالات استخدام التقنيات الاشعاعية والنووية، في المحافظة على التراث الثقافي المصري و تحديد أعمار الآثار.

وهنأ رئيس الهيئة، الدكتورة سحر إسماعيل، رئيسة المركز، وجميع العاملين والعلماء به على هذا الاختيار والتقدير، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لرفعة اسم الهيئة ومصر في المحافل الدولية.