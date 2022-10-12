«الطاقة الذرية» تطالب بإنشاء منطقة لحماية محطة زابوريجيا النووية

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، بإنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا النووية، مشيرة وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» إلى فقدان المحطة كل مصادر الطاقة، واعتمادها على مولدات الديزل، فيما شددت على أنّ «التوقف عن حماية محطة زابوريجيا أمر مقلق للغاية».

مقتل مدنيين في قصف منطقة زابوريجيا

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأوكرانية أنّ 14 مدنيا على الأقل قتلوا في قصف روسي على منطقة زابوريجيا، وقال الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي «هذه الليلة قتل ما لا يقل عن 14 شخصًا، ، نتيجة الضربات الروسية على مبانٍ سكنية عادية، وقد يرتفع العدد مع استمرار تطهير موقع الضربة».