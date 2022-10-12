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«الطاقة الذرية» تطالب بإنشاء منطقة لحماية محطة زابوريجيا النووية

كتب:

رؤى ممدوح
10:26 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، بإنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا النووية، مشيرة وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» إلى فقدان المحطة كل مصادر الطاقة، واعتمادها على مولدات الديزل، فيما شددت على أنّ «التوقف عن حماية محطة زابوريجيا أمر مقلق للغاية».

مقتل مدنيين في قصف منطقة زابوريجيا

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأوكرانية أنّ 14 مدنيا على الأقل قتلوا في قصف روسي على منطقة زابوريجيا، وقال الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي «هذه الليلة قتل ما لا يقل عن 14 شخصًا، ، نتيجة الضربات الروسية على مبانٍ سكنية عادية، وقد يرتفع العدد مع استمرار تطهير موقع الضربة».

 

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بقلم رؤى ممدوح