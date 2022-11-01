مدير «الأهرام للدراسات»: القمة العربية ستتناول مناقشات كثيرة بعد غياب 3 سنوات

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إطلاق القمة العربية بعد فترة غياب دامت لـ3 سنوات ستشهد مناقشة الكثير من التطورات التي حدثت خلال تلك الفترة في الأقليم العربي وعلى المستوى العالمي.

فرحات: هناك تحولات ضخمة على المستوى الدولي

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مثل تلك التحولات على مستوى المنطقة بما فيها ملفات عربية ثابتة على أجندة جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى التحولات الضخمة على المستوى الدولي، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها الاقتصادية والأمنية على مستوى العالم.

فرحات: هناك انعكاسات دولية كبرى

واستطرد: «كل هذا سيكون له تأثيره على أجندة قمة جامعة الدول العربية والتي تعقد في توقيت شديد الأهمية، وعلى المستوى الدولي فهناك انعكاسات دولية كبرى فرضت نفسها على الدول العربية، منها قضية الأمن الغذائي، وهو ما سيمثل تحديا على الدول العربية لمجابهته».

وأوضح أن الدول العربية والاقتصاديات العربية تعاملت مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقضية الأمن الغذائي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الأمر الآن بات له بعد عربي، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك منهج عربي في التعامل مع تلك القضية المهمة.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك فهناك ملفات عربية تقليدية فرضت نفسها منذ سنوات كالأزمة الليبية والسورية ولبنان».