ملحم زين: مصر أم الدنيا والعرب.. وشكرا على محبتكم

قدم الفنان اللبناني ملحم زين أجواء دار الأوبرا المصرية شكرا للمصريين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين.

قال ملحم زين خلال فقرته الغنائية «شايف قدامي ناس من الشام لبنان وسوريا، ومصر هي أم الدنيا وأم العرب»، كان ملحم زين صعد في فقرته على نغمات أغنيته الشهيرة علوة.

قدم زين شكرا خاصا للقائمين على الحفل، وتألق في الحفل بأغنيات انتي مشيتي وضلي اضحكي وخطرنا على باك وممنونك أنا وغيبي يا شمس والليل يا ليلى وردوا حبيبي ويا صغيري.

يذكر أن الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية كرمت 16 رمزًا من الشخصيات التي أسهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وكرمهم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية.