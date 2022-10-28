أسعار تذاكر حفل ملحم زين وجنات في دار الأوبرا المصرية.. اعرف طريقة الحجز

تستعد الفنانة جنات والمطرب ملحم زين، لإحياء حفل على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، الإثنين المقبل، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ31، وأوضحت دار الأوبرا خلال الموقع الرسمي لها، أن الحفل سيبدأ في الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يقدم الفنانين باقة من أبرز أغانيهما خلال المشوار الفني.

وأسعار تذاكر حفل جنات وملحم زين هي 260 جنيهًا، 410 جنيهات، 810 جنيهات، 1010 جنيهات، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الأوبرا المصرية.

طريقة حجز حفل جنات وملحم زين

ويمكن حجز الحفل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الأوبرا، واختيار المقعد المخصص الذي يرغب الشخص في حجزه، ثم استكمال إجراءات الحجز واختيار طريقة الدفع.

ضوابط حضور حفل جنات وملحم زين

وحددت دار الأوبرا الضوابط التي يجب الالتزام بها للجمهور في الحفل، أبرزها ارتداء الكمامة، وارتداء زي مناسب وممنوع ارتداء الشورت، ويجب قياس الحرارة من المختص قبل دخول الحفل والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ويجب الالتزام بالمقاعد التي تجرى حجزها وعدم الجلوس على مقعد مخالف، وممنوع تحريك المقاعد، ودخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وممنوع التصوير.

وتستمر حفلات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم 3 نوفمبر، إذ يشهد 1 نوفمبر، حفل ريهام عبد الحكيم في دار الأوبرا المصرية، ويُقام حفل محمد منير 2 نوفمبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا أيضًا، أما يوم 3 نوفمبر، يشهد حفل أصالة في دار الأوبرا وحفل أحمد إبراهيم في معهد الموسيقى العربية، وحفل علي الحجار في دار أوبرا الإسكندرية.