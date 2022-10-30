ملحم زين يجري بروفات حفله بمهرجان الموسيقى العربية

بدأ الفنان اللبناني ملحم زين، بروفات حفله المنتظر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامته غدا بمسرح النافورة.

ملحم زين: فخور بالغناء في مهرجان الموسيقى

كان زين، وصل للقاهرة مساء أمس، ومكث في أحد الفنادق المطلة على النيل، استعدادا لحفله الذى سيجمعه بالفنانة جنات غدا.

من المقرر أن يقدم ملحم زين خلال الحفل، نخبة من أهم وأبرز أغنياته أبرزها «علوه ويا شمس غيبي»، بالإضافة لعدد من الأغنيات التراثية.

زين كان أعرب عن سعادته للغناء مرة أخرى في مهرجان الموسيقى العربية، بعد فترة من الغياب، إذ قال لـ«الوطن»، إنه كان من أوائل الفنانين الشباب اللبنانيين، الذين وقفوا على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية.

وأسعار تذاكر حفل جنات وملحم زين هي 260 جنيهًا، 410 جنيهات، 810 جنيهات، 1010 جنيهات، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الأوبرا المصرية.

حفل ملحم زين وجنات يصل لـ ألف جنية

من المقرر ان تستمر حفلات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم 3 نوفمبر، إذ يشهد 1 نوفمبر، حفل ريهام عبد الحكيم في دار الأوبرا المصرية، ويُقام حفل محمد منير 2 نوفمبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا أيضًا، أما يوم 3 نوفمبر، يشهد حفل أصالة في دار الأوبرا وحفل أحمد إبراهيم في معهد الموسيقى العربية، وحفل علي الحجار في دار أوبرا الإسكندرية.

كان مهرجان الموسيقى العربية، انطلق فى العشرين من الشهر الجاري بحفل موسيقى كبير.