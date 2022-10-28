ملحم زين يشدو للعندليب الأسمر في حفل مهرجان الموسيقى العربية

يستعد الفنان اللبناني ملحم زين للغناء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين في دار الأوبرا المصرية.

ملحم زين يشدو في المهرجان رفقة جنات المغربية

من المقرر أن يشدو ملحم ضمن الليالي الأخيرة من المهرجان في حفل سيجمعه بالفنانة المغربية جنات.

ملحم أوضح لـ«الوطن»، أن الحفل سيكون مليئا بالمفاجآت الغنائية، حيث سيقدم عددا من الأغنيات التراثية للفنان الراحل عبدالحليم حافظ وعددا من أشهر أغنياته.

كما أعرب زين عن سعادته للغناء مرة أخرى في مهرجان الموسيقى العربية بعد فترة من الغياب، حيث إنه كان من أوائل الفنانين الشباب اللبنانيين الذين وقفوا على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية.

ملحم زين يشدو بأغنياته الجديدة في الحفل

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي، أبرزهم محمد منير وراغب علامة وأصالة نصري وصابر الرباعي وملحم زين وجنات.

كان المهرجان يحمل هذا العام اسم الموسيقار الكبير علي إسماعيل الذي قدم إسهامات كبرى في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.