أستاذ بكلية الصيدلة لـ قصواء الخلالي: هيئة الدواء بدأت تصنيع المواد الخام للعقاقير

قال الدكتور حسين الصباغ، أستاذ الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، إن إنشاء هيئة خاصة للدواء كان مقترحا مقدما من مركز بحوث الدواء، ويضم 15 عالما من العلماء الذين يعنيهم الشأن الدوائي، وهو عبارة عن مخزن للتفكير ولإنتاج الاستراتيجيات ولحل المشكلات.

الصباغ: حتى الآن لم يتم إنتاج أي مواد خام

وأضاف «الصباغ»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أن هيئة الدواء بدأت بالفعل تصنيع المادة الخام الخاصة بالعقاقير، ولكن حتى الآن لم يتم إنتاج أي من تلك المواد الخام.

الصباغ: بناخد كيفية التصنيع من الشركات اللي عملتها

وواصل: «عملية تصنيع المادة الخام الدوائية مش سهلة، لأننا بناخد كيفية التصنيع من الشركات اللي عملتها، والمستهدف يكون عندنا الدواء بتاعنا المصنوع في أرض الوطن، وده موضوع الخريطة الثالثة لصناعة الدواء في مصر، وكل خريطة بتعالج مشكلة من مشكلات الدواء في مصر».

وأوضح أن هيئة الدواء ستربط المعلومات بين المؤسسات والمنشآت البحثية على مستوى الجمهورية وأقسام الأبحاث والرقابة داخل شركات الأدوية، «لابد أن يكون فيه لغة تفاهم بينهم وبين بعض، ولابد أن يكون عندي قاعدة بيانات بالمشاكل وكيفية الاتصال حتى تتضافر الجهود وصولا للإنتاج».