بحضور 20 ألف طالب.. أحمد سعد وتامر عاشور يحييان حفلا بإحدى الجامعات

أحيا النجمان أحمد سعد وتامر عاشور حفلا غنائيا ضخما في إحدى الجامعات، بحضور ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة.

باقي من أشهر أغاني النجمين

وقدم أحمد سعد، خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها «إيه اليوم الحلو ده، عليكي عيون، ليه بيداري، وسع وسع» وغيرها من الأغاني، بينما غنى عاشور أيضا باقة مميزة من أغانيه التي أشعلت حماس الجميع منها «تيجي نتراهن، قولوله سماح، بقول عادي، كلموها عني، الفترة دي» وغيرها، ويعد هذا الحفل من الحفلات الأسطورية التي شهدتها الجامعة.

وحرص على تكريم النجوم المهندس أسامة ربيع، نائب رئيس الجامعة ونظم الحفل المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، والصوت أرنسيت وشريف اغا مسرح والتأمين فتحي تاج.

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يذكر أن أحمد سعد قد حصد جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور لعام 2022 فى مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13 والذي أقيم منذ أيام.

وكان تامر عاشور قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد الذي حمل عنوان «تيجي نتراهن» والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحرص خلاله على التنويع في أشكال الأغاني، وتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكانوا سببًا من أسباب الألبوم ومن أبرزهم أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، محمود عليم، جمال الخولي، أدهم معتز، عمرو الخضري وغيرهم.