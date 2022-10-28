أحمد سعد عن «ليه بيداري»: أحب مفاجأة جمهوري بأغاني «خارج الصندوق»

حالة من النشاط الفني يعيشها المطرب أحمد سعد خلال الآونة الأخيرة، تمثلت في طرح آخر أغانيه على موقع يوتيوب «ليه بيداري»، وهي لون رومانسي جديد بخلاف الأغاني الشعبية ذات الإيقاع السريع الذي اعتاد عليها «سعد».

وتصدرت أغنية «ليه بيداري» لأحمد سعد ترند «يوتيوب»، وهي من ضمن مجموعة أغاني دعائية لفيلم «هاشتاج جوزني» من بطولة الفنانين أمير المصري ومايان السيد.

أحمد سعد: أحب الغناء خارج الصندوق

وقال أحمد سعد، لــ«الوطن»، إنه سعيد بالنجاح والتفاعل الكبير مع الأغنية، مؤكدا أنه يحب التنوع وغناء ما هو غير معتاد للجمهور المصري والعربي، «أحب الغناء خارج الصندوق ومفاجأة جمهوري».

وأشار إلى أن الأغنية مقتبسة من أحداث الفيلم، متمنيا أن تنال إعجاب أكبر قدر من المشاهدين، مؤكدا أنه تحمس للتجربة وبخاصة أن فيلم شبابي لأبطال موهوبين للغاية.

كلمات أغنية «ليه بيداري»

وتقول كلمات الأغنية التي كتب ألحانها محمد البوغة ولحنها شريف إسماعيل: «أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها إيه ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه ليه حاجات جوايا مخوفاني، هخاف من إيه وليه في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه ليه حاجات جوايا مخوفاني، هخاف من إيه وليه في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه».

ويستعد اليوم أحمد سعد، للغناء في ستاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات ضمن فعاليات مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.