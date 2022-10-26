أحمد سعد يغني «ليه بداري» من فيلم «هاشتاج جوزني» 

طرح الفنان أحمد سعد، أغنيته الجديدة بعنوان «ليه بداري»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من الفيلم الجديد «هاشتاج جوزني»، والمقرر طرحه الأسبوع المقبل.

تعرف على صُناع أغنية ليه بداري لـ أحمد سعد

أغنية ليه بداري، من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وسبق أن روج لها أحمد سعد، قبل ساعات عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب: «استنوا أغنية ليه بداري من فيلم هاشتاج جوزني يوم الأربعاء الساعة 8 على قناتي على يوتيوب».

تقول كلمات «ليه بدارى»: «أنا ليه بداري أداري أداري حبي لي ليه.. ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه.. في حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه.. في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه.. أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه.. ليه بقول هقول عن حبي ليها وأرجع في كلامي ليه».

أحمد سعد يُحيي حفل بطولة السوبر المصري في الإمارات

في سياق منفصل، يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل بطولة السوبر المصري بين نادى الزمالك والأهلي والذي سيقام في الإمارات على ستاد هزاع بن زايد الجمعة المقبل، إذ يقدم أحمد سعد باقة من أغانيه الشهيرة ومن أبرزها «وسع وسع» و«عليكى عيون» وأغنيات أخرى، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وارتبط بها الجمهور.