مصرع عامل أسفل عجلات قطار في طما بسوهاج.. «اختل توازنه وسقط»

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات أحد القطارات، إثر اختلال توازنه وسقوطه على شريط السكة الحديد، ناحية دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، من القوة المعينة على محطة سكة حديد مشطا «محطة فرعية» بمصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات أحد القطارات، قبل دخوله المحطة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين من خلال الفحص والتحريات، أنه أثناء مرور «ص. م»، 30 سنة، عامل، على شريط السكة الحديد، اختل توازنه وسقط مغشيًا عليه، أثناء مرور أحد القطارات ما أدى إلى مصرعه.

تحرير محضرا بالواقعة

وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وإخطار أهله.