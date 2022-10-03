مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في سوهاج

لقي عامل في منتصف العقد الرابع من العمر، مصرعه، في سوهاج، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق، أمام مدخل حي الكوثر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي، مفادها وصول المدعو «محمد. م. ع- 35 سنة - عامل»، ويقيم بندر أخميم، جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

نفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجل عمومته المدعو «ياسين. ا. ا. ا- 24 سنة - حاصل على ليسانس حقوق - ويقيم بندر أخميم بسوهاج»، قرر أنه أثناء عبور المذكور الطريق أمام مدخل حي الكوثر، دائرة القسم، اصطدمت به سيارة ملاكي قيادة المدعو «أحمد. ب. م. ا- 29 سنة - صيدلي - ويقيم بندر أخميم»؛ ما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.