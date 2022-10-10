مصرع عامل خمسيني سقط من أعلى نخلة في سوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرع عامل، إثر صعوده شجرة نخيل لتقليمها فاختل توازنه وسقط أرضًا ما نتج عنه وفاته.

إخطار مدير أمن سوهاج بسقوط عامل من أعلى نخلة

تعود تفاصيل وأحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من أعلى شجرة نخيل ووفاته دائرة المركز.

اختل توازنه وسقط أرضا

وتبين أنه أثناء قيام «أحمد ع م د»، 54 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية بصعود شجرة نخيل لتقليمها أختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته.

وأفاد نجل عمومته المدعو «محمد د م د» 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ جهات التحقيق المختصة.