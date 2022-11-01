«الضرائب»: المرحلة قبل الأخيرة من «الفاتورة الإلكترونية» 15 نوفمبر 2022

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تطبيق المرحلة الثالثة الفرعية من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية يوم الثلاثاء الموافق لـ15 نوفمبر الحالي بإلزام الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية التابعة لمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ووفقاً لبيانات مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية أن المصلحة بدأت في تطبيق المرحلة الأولى الفرعية من المرحلة الأخيرة في 15 سبتمبر الماضي ثم بدأت المرحلة الفرعية الثانية في 15 أكتوبر الماضي، في حين تستعد المأموريات الضريبية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء تطبيق المرحلة الثالثة الفرعية في 15 نوفمبر الجاري، على أن تنتهي من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر 2022.

وشددت «مصلحة الضرائب» على أنه بداية من الأول من أبريل 2023 لن يتم الاعتداد سوى بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفي إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وطالبت مصلحة الضرائب إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وطبقت وزارة المالية منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ عام 2021 على 7 مراحل سابقة وتواصل تطبيق المرحلة الثامنة والأخيرة على أربعة مراحل فرعية تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل.