عبدالوهاب غنيم: 30 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن التجارة الإلكترونية تلقى رواجًا في مصر وخاصة التي تتضمن البيع والشراء للخدمات والمنتجات عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب الدفع رقميا أو إلكترونيا، سواء بأي بطاقة بنكية أو من خلال أي بوابات دفع إلكتروني.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن هناك عدة مراحل تمر بها التجارة الإلكترونية، البحث عن الخدمة أو المنتج، الشراء، الدفع الإلكتروني، ثم مرحلة تسليم البضاعة عبر سلاسل الإمداد.

6 أنواع للتجارة الإلكترونية

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن أنواع التجارة الإلكترونية بشكل عام في العالم ومصر 6 أنواع، منها 3 أنواع في مجال قطاع الأعمال، من الشركات للشركات، من الشركات للمستهلكين، من مواطن لمواطن، أما الأنواع الثلاثة الأخرى، فهي من قطاع حكومي لقطاع حكومي أخر، أو من قطاع حكومي لشركات، أو من قطاع حكومي لمواطن.

وأشار، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يصل إلى 30 مليار دولار، أما الـ 6 مليارات التي جرى الإعلان عنها، فهو من الشركات إلى الأفراد، حيث تطورت مصر جدا على مستوى بنيتها التحتية التكنولوجية، وهو ما يزيد حجم التجارة الإلكترونية وحجم التعامل من خلال الاقتصاد الرقمي.

توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي

وواصل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد على أهمية الاهتمام باستخدامات التكنولوجيا الحديثة، وبخاصة التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، فمصر تضم آلاف المنصات الخاصة بالتجارة الإلكترونية مملوكة للقطاع الخاص ولقطاعات حكومية معينة، كلها تبيع للأفراد والشركات، والتجارة الإلكترونية مزدهرة عالميا وحجمها وصل إلى ما يقرب من 25 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 25% من الاقتصاد العالمي الذي يبلغ 100 تريليون دولار».