الطاهري عن إطلاق القاهرة الإخبارية: 40% من قدراتها فقط ظهرت اليوم

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نجاح إطلاق قناة القاهرة الإخبارية وذلك السابعة من مساء أمس الإثنين.

فضل دعم كيان كبير اسمه الشركة المتحدة

وكتب الطاهري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «فضل ربنا سبحانه وتعالى..فضل تعب ومجهود كوادر من ذهب .. فضل دعم كيان كبير اسمه الشركة المتحدة .. الحمد لله على استحسان الاستقبال .. ما ظهرت عليه القاهرة الإخبارية اليوم هو 40% من قدراتها فقط .. تستكمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة تفاصيل كتير إن شاء الله ترتقي لطموح كبير .. يليق بالمشاهد المصري والعربي»، مختتمًا بوسم «هنا القاهرة عاصمة الخبر».

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية السابعة من مساء أمس الإثنين وأذاعت القناة حورًا للسفير أحمد أبوالغيظ الأمين العام للجامعة العربية مع الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عنايت تناول خلاله عدد من مستجدات الأوضاع بالمنطقة العربية وكواليس القمة العربية التي ستنعقد اليوم بالجزائر.