إصابة 61 شرطيا في تظاهرات بفرنسا.. وزلزال يضرب كوريا الجنوبية

شهد عدد من الدول الأوروبية والعربية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث عدة، كان أبرزها إصابة العشرات من العناصر الأمنية في مظاهرة محظورة ضد بناء خزان مياه للزراعة في غربي البلاد، وأصيب 61 من قوات الشرطة بينهم 22 بجروح خطيرة، واحتجزت القوات الأمنية، 6 أشخاص.

وفي النرويج احتجزت قوات الأمن، 35 شخصا بعد رفض مجموعة من المتظاهرين الامتثال لعناصر الأمن لعدم تقدمهم بطلبٍ للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم مسيرة وسط «أوسلو»، وتعرضت كوريا الجنوبية، لزلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

.@GDarmanin : "Notre droit est trop complexe : pour expulser un étranger en situation irrégulière, nous avons jusqu'à 12 recours. Or quand vous faites des recours, vous ne pouvez pas expulser la personne." #le7930inter pic.twitter.com/G4TuwLRWRl — France Inter (@franceinter) October 27, 2022

عناصر تنظيمات يسارية في مكان المظاهرة

وفي النرويج، احتجزت القوات الأمنية، أمس السبت، 35 شخصا بعد رفض مجموعة من المتظاهرين الجدد في وسط العاصمة «أوسلو» الامتثال لعناصر الأمن، وأوضحت الشرطة، أن مجموعة تضم ما بين 30 و40 محتجا لم تتقدم بطلب للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم المسيرة ولم يمتثلوا لأوامر الشرطة بعد رفضهم مغادرة المنطقة.

وأظهرت صور للمظاهرة رجالا ملثمين يحملون لافتات عليها رموز «حركة المقاومة الشمالية»، فيما قالت وسائل إعلام نرويجية، أن عناصر تنظيمات يسارية جاءوا إلى مكان المظاهرة، مشيرة إلى اضطرار الشرطة للتدخل للفصل بين الطرفين.

وفي بريطانيا، طلب نائبات بريطانيات معارضات فتح تحقيق بعد مزاعم تتعلق باختراق هاتف رئيسة الوزراء اليسابقة ليز تراس الخلوي عندما كانت تشغل منصب وزيرة للخارجية من جانب عملاء يُشتبه بأنهم يعملون للرئاسة الروسية «الكرملين»، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية.

بيلوسي تعرب عن امتنانها لاستجابة أجهزة إنفاذ القانون في حادث زوجها

وفي الولايات المتحدة، عبّرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، عن شعورها مع أفراد أسرتها بالحزن والصدمة جراء هجوم عنيف استهدف زوجها بول في منزلهما بكاليفورنيا، وأكدت امتنانها للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ.

كان متسلّل هاجم بول بمطرقة بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا، أمس الأول الجمعةة لينقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي كوريا الجنوبية، ضرب زلزال بقوة، 4.1 درجات على مقياس ريختر، بلدة جواسان الواقعة وسط البلاد، وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنها الهزة رقم 38 من حيث القوة على الإطلاق في البلاد

ومثل الزلزال أقوى هزة أرضية تضرب شبه الجزيرة الكورية خلال عام 2022. ووقع الزلزال على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 11 كيلومترا شمال شرق«جواسان».

3 هزات أرضية تسبق الزلزال

وقالت «وكالة الأرصاد الجوية» الكورية الجنوبية، إنّ 3 هزات أرضية بلغت قوتها 16 درجة و1.3 درجة و3.5 درجة على مقياس ريختر، سبقت الزلزال، مشيرة إلى الإبلاغ عن 12 هزة ارتدادية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.