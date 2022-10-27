وزير دفاع أمريكا يهاجم الصين وروسيا وكوريا الجنوبية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في كلمة له حول الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة الأمريكية، إن روسيا تشكل تهديدات خطيرة على بلاده.

الصين تحدي أساسي للولايات المتحدة

وأضاف الوزير الأمريكي، في كلمة له نقلتها قناة «سكاي نيوز عربية»، أن الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية على المدى البعيد، متابعا: «تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني نهاية نظام بيونج يانج».

تجربة روسيا النووي

يشار إلى أن روسيا الاتحادية، أرسلت إشعارا إلى الولايات المتحدة قبل أيام، تخطرها بينتها التدريب على استخدام الأسلحة النووية في تطور خطير للأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت نهاية فبراير الماضي، وتسببت في أزمات اقتصادية عالمية، خاصة أنها جاءت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.