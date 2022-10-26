وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ليست في حرب باردة مع الصين لكنها تحافظ على مصالحها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ليست في حرب باردة مع الصين، لكنها تحافظ على مصالحها، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

تعزيز التحالف الياباني الأمريكي

وفي وقت سابق، تعهد نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، خلال اجتماعهما في طوكيو على تعزيز التحالف الياباني - الأمريكي.

العمل على نزع السلاح النووي

كما تطرق الاجتماع إلى التركيز على الأهداف المشتركة الأخرى، التي تتضمن مواصلة العمل نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار التعاون الثلاثي مع الجانب الكوري الجنوبي.