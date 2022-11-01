أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في عدة مناطق

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بينها «بولتافا-سومي-خاركيف-دنيبروبيتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى الحاجة إلى ضمانات من الجانب الاوكراني بعدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية للقيام بأعمال عدائية.

لافروف: لا يمكن مناقشة استئناف حركة سفن الحبوب ​​إلا بضمانات

وأضاف لافروف، أنه لا يمكن مناقشة استئناف حركة السفن المحملة بالحبوب ​​إلا بالضمانات اللازمة لبلادهمن كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

بدورها، طالبت «موسكو»، على لسان نائب رئيس لجنة مراقبة التسلح التابعة لوزارة الخارجية، كونستانين فورونتسوف، الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، بإجراء استبيان لآراء ومقترحات الدول الأعضاء حول قضية مبادئ السلامة الكيميائية والبيولوجية، وتقديمها بصيغة تقرير ضمن جدول أعمال الجلسة الـ 87 للجمعية العامة.

وقالت الخارجية الروسية، إن المبادئ التي مضى عليها 30 عاما، لم تعد تتناسب مع الوقائع الدولية الحالية، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع هذه القضية على جدول أولوياتها، لمنع انتشار الإرهاب الكيماوي والبيولوجي والابتكارات التقنية المستحدثة والممنهجة من قبل بعض الدول.

بدورها، قررت «طوكيو»، استمرار المشاركة في مشروع «ساخالين-1» الروسي بهدف ضمان أمن الطاقة، وتأمين احتياجات اليابان النفطية.

دبلوماسي روسي يؤكد عزم «موسكو» على النهوض بالعلاقات بين البلدين

من جانبه، قدم سفير «موسكو» الجديد في طهران أليكسي دوداف، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فيما اعتبر المسؤول الإيراني، واعتبر عبد اللهيان، لدى استقباله الدبلوماسي الروسي، اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين رئيسي إيران إبراهيم رئيسي وروسيا فلاديمير بوتين عامل لدفع العلاقات بين البلدين.

بدوره، أكد دوداف، عزم «موسكو» على النهوض بالعلاقات بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.