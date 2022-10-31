جلستان طارئتان علنيتان حول أوكرانيا في «مجلس الأمن».. اليوم

يعقد «مجلس الأمن الدولي»، جلستان طارئتان علنيتان حول أوكرانيا، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية، في معظم مناطق البلاد، بما فيها العاصمة «كييف»، وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى انطلاق صافرات الإنذار خلال الليل في: «تشيرنيهيف - خاركيف - جيتومير - ميكولايف - دنيبروبتروفسك - تشيركاسي - فينيتسيا - بولتافا - أوديسا، وكيروفوغراد»، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من «زابوريجيا» التي ضمته موسكو في وقت سابق إلى الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده صدت هجوما عنيفا شنته القوات الروسية في منطقة «دونيتسك» الواقعة شرق البلاد، التي ضمتها موسكو في وقت سابق عقب استفتاء إلى الأراضي الروسية.

زيلينسكي: تنفيذ وحدة عسكرية من مدينة «تشوب» العملية

وأشار زيلينسكي، إلى تنفيذ وحدة عسكرية من مدينة «تشوب» الواقعة غرب أوكرانيا العملية، مضيفا في خطاب، أن صندوق التبادل أعيد ملؤه، ما يعني أسر جنود روس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودارت في وقت سابق، أعنف المعارك في «دونيتسك» حول بلدتي «باخموت» و«أفدييفكا».

بيلاروسيا: نحن شعب محب للسلام

وفي بيلاروس، قال رئيس «لجنة الحدود» أناتولي لابو، إنه في حالة حدوث استفزاز من قبل «كييف» ضد حرس الحدود، فإن «مينسك» ستقدم الرد المناسب، مشيرا إلى أن شعب بلاده محب للسلام، لكنه لن يقبل بالإهانة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار لابو، إلى اقتراب مجموعات مسلحة من الأشخاص الذين ليس لديهم شارات ولا زي موحد من حدود بلاده على أراضي أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، قال رئيس قسم الأمن بوزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية، ألكسندر شيبيليف، في مقابلة مع قناة «بيلاروسيا 1»، إن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في المرافق ذات الأهمية الخاصة في البلاد «مرافق تكرير النفط والغاز - مرافق الإنتاج العامة»، وفقا لما ذكرته أنباء وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.