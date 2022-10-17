معارك عنيفة في محيط «سوليدار» و«باخموت» بأوكرانيا وإعلان حالة التأهب الجوي

قال مسؤولون أوكران، فجر اليوم الاثنين، إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوبي ووسط البلاد.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية أوكرانية، إن عدة انفجارات وقعت في أجزاء مختلفة من البلاد.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى معاناة العديد من المدن في بلاده من نقص بالكهرباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

انفجاران في مدينة «نيكولايف» الأوكرانية

وفي خطاب مسائي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن معارك عنيفة تدور حالياً في محيط بلدتي «سوليدار» و«باخموت» أو «أرتيموفسك» بمنطقة «دونباس» الواقعة شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن انفجاريين اثنيين، وقعا في مدينة «نيكولايف» جنوبي البلاد، ما أسفر عن اندلاع حريق، مشيرة إلى استمرار الغارات الجوية في المدينة.

ما لا يقل عن 100 مقاتل أجنبي ساعدوا الجيش الأوكراني في «خاركيف»

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى إلقاء القبض على على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانيين بالقرب من «بيريستوف» بمنطقة «خاركيف» شمال شرقي البلاد، وقال أحد أعضاء المجموعة، من اللواء المنفصل 92، فيكتور بيريزنوي، إن ما لا يقل عن 100 مقاتل أجنبي، بينهم ضباط من الولايات المتحدة وبولندا وبريطانيا، ساعدوا جيش بلاده في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، عبرت سفيرة «كييف» لدى «واشنطن»، أوكسانا ماركاروفا، عن تفاؤلها بشأن توفير الأموال اللازم لاستمرار تشيغيل شبكة الأقمار الاصطناعية التي يمولها مؤسس «سبيس إكس»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، «ستارلينك» وتوفر اتصالات ميدانية وإنسانية أساسية في الأزمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت ماركاروفا، إن الخدمة تعمل، وستكون بحاجة للعمل لوقت أطول، مضيفا في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأمريكية، إن تعاون الدولة مع «سبيس إكس» كان ممتازاً.