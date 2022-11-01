ارتفاع عدد وفيات حادث تدافع الهالوين في كوريا الجنوبية إلى 155 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التدافع وسط المحتفلين بالهالوين في «حي إيتايوان» وسط العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، إلى 155 شخصا، بعد إعلان مسؤولون التأكد من وفاة شخص آخر.

ووقع التدافع، مساء السبت الماضي، في زقاق ضيق بعرض 3.2 متر بالقرب من فندق هاميلتون بمنطقة الحياة الليلية وسط مدينة «سول» الكورية الجنوبية.

وقالت «القيادة المركزية لتدابير مكافحة الكوارث»، إن امراة كورية «24 عاما»، توفيت في الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.

30 مصابا في حالة حرجة

وأوضح المسؤولون الكوريون الجنوبيون، إن 30 من المصابين في حالة حرجة، بينما 122 آخرين بإصابات طفيفة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ومن بين ضحايا حادث التدافع في «حي إيتايوان»، 55 رجلا و100 امراة، منهم 103 في العشرينيات من العمر و31 في الثلاثينيات و12 تحت سن الـ20 و8 في الأربعينيات وشخص واحد في الخمسينيات.

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية، «يون سيوك يول»، إن على بلاده إيجاد إجراءات سلامة ملموسة لمنع حوادث التدافع، مضيفا أن الحادث المميت أظهر أهمية تنظيم الحشود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الكوري الجنوبي يأمر الحكومة بوضع نظام للسيطرة على الحشود

وكان مسؤول كوري جنوبي، قال في وقت سابق، إن «يول» سيعقد اجتماعا حكوميا مدنيا الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تحسين تدابير السلامة، فيما أمر الرئيس الكوري الجنوبي، الحكومة بوضع نظام للسيطرة على الحشود في الفعاليات غير المنظمة.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان ديوك سو»، إلى أن حكومة بلاده ستقدم بنشاط الدعم النفسي للمساعدة في التخلص من صدمة الحادث.

وكان المسؤول الكوري الجنوبي، قال في وقت سابق، إن الحكومة ستجري تغييرات لمنع تكرار مثل هذا الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.