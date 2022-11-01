الاحتفال الرسمي بعيد الإنتاج الحربي اليوم.. ذكرى صناعة أول رصاصة مصرية

تُنظم وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية الرسمية للوزارة بـ«عيد الإنتاج الحربي»، بمناسبة مرور 68 عاما على ذكرى إنتاج أول ذخيرة حربية مصرية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة، وقيادات المصانع الحربية والشركات التابعة للوزارة، وعدد من العاملين المتميزين.

وزارة الإنتاج الحربي: اهتمام غير مسبوق بملف تعميق الصناعة

ومن المُقرر، أن تُطلق الوزارة، فيلما تسجيليا بعنوان «صناعة الإرادة»، حول حجم الاهتمام غير المسبوق التي توليه الدولة حاليا بملف تعميق الصناعات الحربية والمدنية التي تعمل عليها الوزارة ومصانعها.

وأنتجت مصر أول رصاصة في مصنع 27 الحربي الواقع في منطقة شبرا، بتشريف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، في يوم 23 أكتوبر 1954، وهو اليوم الذي اتخذ عيدا لـ«الإنتاج الحربي».

وزير الإنتاج الحربي: تطور المنتجات العسكرية والمدنية بالفترة المقبلة

كان المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، صرح بأنّ الفترة المقبلة ستشهد تطورا في المنتجات العسكرية والمدنية لشركات الوزارة على مستوى النوعية والكيف.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أنّ المهمة الرئيسية للوزارة، هو تلبية الأسلحة والذخائر والمعدات لقواتنا المسلحة، واستغلال فائض الطاقة الإنتاجية لها في دعم المشروعات القومية والتنموية للدولة.

وأكد سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي في مختلف المجالات، مثنيا على جهود ودور العاملين في الوزارة على تحقيق النهضة الصناعية للوزارة.