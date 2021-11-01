الهجرة تشارك في احتفالية «عيد الإنتاج الحربي»: قلعة الصناعة بمصر

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بعيدها السابع والستين، تقديرًا للدور الوطني للوزارة كقلعة الصناعة الحربية والمدنية في مصر، ومن منطلق التعاون الوثيق والمثمر بين الوزارتين بما يحقق التنمية المستدامة للدولة واجتذاب العقول المصرية المهاجرة وربطها بالوطن.

مكرم: «الإنتاج الحربي» شريك أساسي في «مصر تستطيع»

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، في كلمتها خلال الاحتفالية، إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي شريك أساسي في مؤتمرات «مصر تستطيع» ولها دور محوري في نتائج المؤتمرات من حيث الاستفادة بخبرات علمائنا بالخارج، ولا تدخر أي جهد في تقديم العون والدعم لوزارة الهجرة، معربةً عن تمنياتها بتحقيق المزيد من التعاون البنّاء بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

واحتفلت وزارة الانتاج الحربي، اليوم الإثنين، بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربي ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، بحضور المهندس محمد أحمد المرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من القيادات والعاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة.