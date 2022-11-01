«العربية للتصنيع» تتفق مع شركة عالمية على إنشاء مصنع لإطارات المركبات

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدفع عجلة التصنيع المحلي، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات

جاء هذا خلال توقيع عقد بين العربية للتصنيع، وشركة هيل العالمية، للبدء في الخطوات التنفيذية لإدارة مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات بأنواعها كافة، ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة، تحت شعار «صنع في مصر».

في هذا الصدد، أوضح مختار عبداللطيف، أنّ المشروع الصناعي خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا لمواصفات الجودة العالمية، وفتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، ما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

فرص عمل للمهندسين والفنيين

وأضاف أنّه جار اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحا أنّ هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين، والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب المهندس وليد عبدالفتاح، نائب أول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا، عن تقديره واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، لتوطين تكنولوجيا صناعة إطارات المركبات بجميع أنواعها، موضحا أنّ شركة هيل العالمية تحرص على تعزيز التعاون وتقديم الاستشارات الفنية لإدارة مشروع تصنيع الإطارات وفقا لأحدث نظم التصنيع والإدارة الاقتصادية للمشروعات الصناعية.