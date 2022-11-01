حالة الطقس اليوم في البحيرة.. غائم وأمطار رعدية تصل إلى 60%

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدلً الحرارة نهارًا، لطيف مائل للبرودة ليلاً، على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة ستشهد ظهور شبورة مائية صباحًا، وطقس غائم، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60% تقريبًا.

ويشير بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الأمواج البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة في البحيرة اليوم، فسجلت العظمى 25 درجة مئوية وبلغت الصغرى 19 درجة مئوية، وشهدت المحافظة انخفاضًا في درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي.

وتشهد المحافظة أيضا نشاط لحركة الرياح على مختلف المدن والمراكز لاسيما المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية» على أن تزداد بهما سقوط الأمطار عن باقي المحافظات طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية استعدادات لبداية فصل الشتاء حيث جري تنفيذ نموذج محاكاة وعمل صيانة لأعمدة الإنارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة.