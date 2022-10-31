حالة الطقس اليوم في البحيرة.. سقوط أمطار وأجواء باردة ليلا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم في البحيرة، معتدلة الحرارة خلال ساعات النهار، فيما تكون لطيفة مع غياب الشمس، لتصبح مائلة للبرودة بمرور الوقت ليلا.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

شهدت حالة الطقس اليوم في البحيرة، تكون شبورة مائية صباح اليوم، وأوضحت الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غائمة خلال الساعات المقبلة، مع هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتشير توقعات الخبراء، إلى أن حالة البحر المتوسط في البحيرة، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1: 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

سجلت درجات الحرارة العظمى اليوم في البحيرة، 26 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 19 درجة مئوية، مع نشاط لحركة الرياح على مختلف المدن والمراكز.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت تساقط الأمطار الخفيفة في المحافظة، على فترات متفاوتة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أمس، باتخاذ كل التدابير اللازمة، لمواجهة موجة الطقس السيئ، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وشددت على روساء الوحدات المحلية، بمتابعة الأوضاع أول بأول، وسرعة رفع تراكمات المياه لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين، في الوقت الذي شهدت فيه المحافظة قبل أيام، إجراءات مشددة، حيث جري تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات رفع تراكمات المياه بمختلف المدن والمراكز.