حالة الطقس اليوم في البحيرة.. سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون حالة الطقس اليوم في البحيرة معتدل الحرارة نهاراً، لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وتشهد حالة الطقس اليوم في البحيرة تكوّن شبورة مائية على الطرق صباحا، مع مطقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ إدكو بمحافظة البحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 26 درجة مئوية وبلغت الصغري 19 درجة، مع نشاط لحركة الرياح.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، روساء الوحدات المحلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، وتجهيز سيارات رفع المياه، كما شددت على تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.