عقوبة التعدي على شخص من ذوي الهمم في البحيرة.. قانوني يوضح

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي على «فيسبوك»، مقطع فيديو لأحد الأشخاص في محافظة البحيرة، يتعدى على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أثار حالة من الغضب بين الرواد، لذلك يتساءل الكثيرون عن العقوبة المنتظرة لمرتكب الواقعة؟

الحبس والغرامة

ومن جانبه قال محمد ثابت المحامي بالنقض، إنّ فعل التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، طبقًا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018، موضحًا أن العقوبة التي تنتظر الشخص المتعدي على أي شخص من ذوي الهمم هي الحبس والغرامة.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 45 من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات نصت على أن «كل من عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر مثل الضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة، يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه».

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص بالتعدي على أخر، وبالفحص تبين قيام «صاحب محل»، بالتعدي على أخر من ذوي المهم مقيم بدائرة المركز.

وذكرت التحريات أن الشخص ذوي الهمم تعرض للمترددين على المحل الخاص بالمتهم، إذ شرع الأخير في التعدي على المجني عليه وطرده من أمام المحل، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.