السياسي الجزائري العربي صافي: ليس لنا مصلحة من القمة العربية إلا وحدة العرب

قال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر العربي صافي إنَّ الجزائر لديها أعراف وتقاليد تمكّنها من تنظيم أي تجمع أو لقاء عالمي بغض النظر عن مستواه أو محتواه، وهو ما تجسد في قمة العربية التي تستضيفها بلاده.

وستنطلق القمة العربية الـ31 في الجزائر اليوم، وهي رابع قمة عربية تستضيفها الجزائر، كما أنها أول قمة عربية اعتيادية بعد توقف 3 سنوات منذ قمة مارس في تونس، جراء انتشار فيروس كورونا.

القضية الفلسطينية تحظى بنقاش واسع

وأضاف القيادي الجزائري البارز، في تصريحات لجريدة «الشروق» الجزائرية، أنَّ تحضيرات الجزائر لهذا الحدث العربي رسالة مفادها أنَّ الجزائر ليس لها أية مصلحة من احتضان القمة سوى تحقيق الوحدة العربية وإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها دول المنطقة، على حد قوله.

وأشار «صافي» إلى أنَّ القضية الجوهرية وأم القضايا فلسطين ستحظى بنقاش واسع بعيدا عن التجاذبات والتأثيرات الصهيونية، لذلك يتوجب على القادة العرب وضع خلافات الماضي وراء ظهورهم، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق مشترك في المجال الاقتصادي والأمني يضع المنطقة بعيدا عن التجاذبات والصراعات، على حد قوله.

أبرز ملفات القمة العربية في الجزائر

وستتعامل القمة العربية في الجزائر، وفق مراقبين، مع عدد من القضايا التقليدية مثل الوضع في فلسطين، والأزمات في ليبيا واليمن وسوريا، كما سيكون هناك قضايا أخرى تفرض نفسها على جدول أعمال القمة مثل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وكذلك تحديات الأمن المائي العربي، والبحث عن مزيد من التكامل الاقتصادي العربي.

وتأتي الأزمة الروسية الأوكرانية أيضًا كتحد رئيسي يفرض على الدول العربية مناقشة تداعياتها وتأثيراتها، خصوصًا وأن جامعة الدول العربية سبقت وأعلنت عن تشكيل لجنة للاتصال مع الأزمة التي خلفت تأثيرات كبيرة طالت كثير من الدول العربية.