طقس معتدل في الجزائر تزامنا مع انعقاد القمة العربية

تستضيف الجزائر القمة العربية، اليوم، وسط توقعات باعتدال درجات الحرارة بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الرسمية في البلاد، ووفقًا لجريدة الشروق الجزائرية، فإن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها ستكون ما بين 24 و28 درجة على المناطق الساحلية و22 إلى 27 درجة في المناطق الداخلية، وما بين 24 درجة مئوية إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية في الجزائر بعد القمة العربية

وأكدت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن البلاد تتعرض لمنخفض ضغط جوي على حوض البحر الأبيض المتوسط، متابعة: «لن يكون هناك تغير كبير في الطقس بسبب عدم وجود اضطراب جوي أو هواء بادر يتسرب لدفع الضغط الجوي المرتفع الموجود»، فيما سترتفع درجات الحرارة في 9 ولايات الخميس المقبل، وسط نشاط رعدي عبر عدة ولايات وهي تيسمسيلت، الاغواط، تيارت، الجلفة، البيض والمدية.

موعد شروق شمس أول يوم القمة العربية في الجزائر

وتشرق الشمس في العاصمة الجزائر التي تحتضن القمة العربية في الساعة السابعة وعشر دقائق، وستكون الرطوبة 74%، أما الرياح ستكون سرعتها 3 كيلو متر في الساعة وستغرب شمس الأول من نوفمبر في الساعة الخامسة و51 دقيقة.

استضافة قمم هامة

يذكر أن الجزائر استضافت قمم عربية هامة بينها أول قمة في نوفمبر 1973 التي جاءت بعد أيام قليلة من حرب 6 أكتوبر المجيد، وكذلك قمة عام 1989 و قمة أخيرة عام 2005، بينما عٌقدت أخر قمة عربية في دولة تونس عام 2019، وشارك فيها 13 زعيمًا وقائدًا عربيًا، وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.