السيسي يتجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

يتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى الجزائر الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين، التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر في العاصمة الجزائر.

السيسي يشارك في القمة العربية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مشاركة الرئيس في القمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والإخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

أهداف قمة الجزائر

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

تعزيز العلاقات الثنائية بين الأشقاء العرب

كما يتضمن برنامج الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.