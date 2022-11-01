ضبط نصف كيلو جرام من مخدر الهيروين بحوزة تشكيل عصابي في المنوفية

ألقت وحدة مباحث تلا بمديرية أمن المنوفية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات قبل ترويجها على الشباب والمدمنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل القبض على التشكيل العصابي في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لوحدة مباحث تلا بقيادة المقدم أحمد عبدالقوي رئيس المباحث بوجود تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بقرية قشطوخ بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن جهات التحقيق، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وسلاح أبيض ومركبتين «توكتوك» يستخدمان في نقل المواد المخدرة.

المتهمون يعترفون بارتكاب الواقعة

تم نصب الأكمنة الثابته والمتحركة، وصبط المتهمين وعددهم 3 أشخاص وبحوزتهم المضبوطات، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بغرض الاتجار، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالقبض على التشكيل العصابي، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.