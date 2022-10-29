القبض على 50 تاجر مخدرات وسلاح في حملات للأمن العام في أسيوط والقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، والقليوبية وأسفرت عن القبض على 50 تاجر مخدرات وسلاح.

القبض على 50 تاجر مخدرات وسلاح

تمكنت الحملة من ضبط 24 قطعة سلاح ناري، بحوزة 22 متهما، و10 متهمين في تجارة المخدرات لـ4 منهم معلومات جنائية تنفيذ 357 حكما قضائيًا متنوعا.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة قوات مكافحة المخدرات بالقليوبية حملة أمنية استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط 21 قضية تجارة مواد مخدرة، وتنفيذ 7692 حكما قضائيا متنوع، وضبط 8 قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.