وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 299 قضية مخدرات وتنفيذ 55 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تنفيذ 55085 حكما قضائيا

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، نجحت الحملات في ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 56 متهما، وتنفيذ 55085 حكما قضائيا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب 6 حوادث متنوعة.

ضبط 299 قضية مواد مخدرة

أما في مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 299 قضية مواد مخدرة بإجمالي 334 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 40,353 كيلو جرام، وضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 67,740 كيلو جرام، كما جرى ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,953 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4,345 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 5,720 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 4,273 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 3,912 كيلو جرام، وضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 40 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 2,320جرام، عدد 1370 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 26 متهما هاربا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 15 متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 305 دراجات نارية مخالفة، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 22614 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.