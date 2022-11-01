شاب يتنبأ بموته قبل وفاته في حادث بالغربية: «حاسس إني هقابل ربنا قريب»

«ربي استرها معايا، حاسس إن هقابلك قريب»، كانت هذه الجملة ضمن رسالة كتبها شاب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل وفاته بـ3 أيام، في حادث سير، مستقلًا دراجته النارية، بنطاق مدينة طنطا، وسط حالة من الحزن والصدمة من الأهل والأصدقاء.

قال أحمد عبد الظاهر، صديق المتوفى، إن أحمد في العقد الثالث، يمتلك أحد المحلات التجارية في طنطا بمحافظة الغربية، الخاصة ببيع لعب الأطفال، وهو وحيد أهله وصاحب أخلاق وسيرة طيبة يشهد لها الجميع، وكان يسعى إلى تكبير مشروعه في بيع لعب الأطفال وخاصة الدراجات الهوائية والبايسكل.

صدمة الأصدقاء

وأضاف «عبدالظاهر»، إنه صُدم بخبر وفاته، موضحًا أنه تم تشييع الجثمان أمس من مسجد عواره بمدينة طنطا، ودفنه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والصدمة، وجرى تلقي العزاء أمس أمام منزله.

مناشدة من المتوفى ربه

وكان الضحية كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل رحيله: «يارب متحوجنيش إلى حد لا غريب ولاقريب واسترها معايا لحد ما أقابلك، أنا حاسس إني هقابلك قريب.. ويارب أرزقنا حسن الخاتمة».

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير دراجة نارية، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص، وبالانتقال والمعاينة تبين أن الشاب يدعى أحمد هاني، في العقد الثالث من عمرها، وصاحب أحد المحلات التجارية بطنطا، وأثناء استقلاله دراجته النارية اختلت عجلة القيادة في يده، ما أسفر عن انقلابها ما أسفر عن إصابته بنزيف وارتجاح في المخ وكسور وكدمات متفرقة في الجسد.

وتم نقل الشاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث، ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.