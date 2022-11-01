مصرع شاب في حادث سير ببني سويف

لقى شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب مركبة «توك توك» داخل ترعة أمام قرية شريف باشا دائرة مركز بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

بلاغ بمصرع الشاب

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» في ترعة بقرية شريف باشا، نتج عنه مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثة الشاب ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن

وتبين أن الشاب المتوفى ويدعى؛ «أحمد . ع . ع» 29 عامًا، يقيم حي الغمراوي بمدينة بني سويف، وجرى انتشال جثته ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.