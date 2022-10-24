إصابة موظف وشقيقته صدمتهما دراجة نارية بمزلقان في المنيا

أصيب موظف وشقيقته، بعدما صدمتهما دراجة نارية مسرعة كانت تعبر مزلقان كوبري المنصورة الجديد، في مدينة المنيا، وتم التحفظ علي الدراجة، ونُقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج.

حادث دراجة نارية بمزلقان في المنيا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول كل من محمد سعد، 24 عاما، موظف، وشقيقته «نورا»، 43 عاما، إلى المستشفى العام، مصابين باشتباه كسر وسحجات وكدمات.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية إصابة الموظف وشقيقته أثناء عبور مزلقان كوبري المنصورة الجديد، حيث صدمتهما دراجة نارية مسرعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شاب صدمه لودر أثناء عبور الشارع

وشهدت محافظة المنيا أمس حادث اصطدام لودر بشاب أثناء عبور شارع 6 أكتوبر بحي كفر المنصورة في غرب مدينة المنيا، ما أسفر عن مصرعه، وسلم سائق اللودر نفسه لنقطة شرطة حي شاهين.

كما شهد مركز أبوقرقاص حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن، ما أسفر عن مصرع شخص وأصابة 5 آخرين بينهم طفلان.