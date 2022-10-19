إصابة سيدة وطالب في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيبت سيدة وطالب بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب دراجة نارية أمام كمين صفط بمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة سيدة وطالب في حادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كمين صفط بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه إصابة سيدة أربعينية وطالب، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهما إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور انتقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طوارئ مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، مقيمان بقرية أطواب، إحدى القرى التابعة للمركز، وهما: نبية سيد، 47 سنة، أعمال حرة اطواب، مصابة جرح قطعي بالساق اليمنى حوالي 2 سم، ومحمود سيد، 20 سنة، طالب، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى.

وجرى إجراء الإسعافات الأولية اللازمة والفحوصات الطبية لهما، للوقوف على مدى إصابتهما، ودرجة الإصابة التي تعرضا لهما خلال الحادث، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.