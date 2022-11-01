بالأسماء.. إصابة 3 طلاب في انقلاب «تروسيكل» بالبحيرة

أصيب 3 طلاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جرّاء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق الخيري بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع حادث انقلاب «تروسيكل» بطريق الخيري التابع لذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية للمصابين وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: محمد رضا السيد، 17 سنة، طالب، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض، يوسف محمد فوزي، 16 سنة طالب، مصاب باشتباه نزيف واشتباه ما بعد الارتجاج، عمرو ضياء شبكة، 18 سنة، طالب، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمين في مركز الدلنجات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.