 أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لذوي الهمم في قرى ومراكز بني سويف

سلمت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، 42 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين، ولذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف، خلال شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الدعم يصل إلى مستحقيه

وشددت أمل ابوعزوز، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، او الحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

تحديد الحالات المستحقة وفق أبحاث ميدانية

وأكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف؛ لمنح المساعدات الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشار شعبان، إلى أنّ الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي؛ للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعى فى مصر، وفي المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.