474 مليون جنيه تكلفة محطة مياه سوهاج ومشروع صرف صحي إدفا

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج ومحطة معالجة صرف صحى ادفا بمركز سوهاج وشدد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحى.

تأهيل محطة غرب سوهاج ب386 مليون جنيه

واشار رئيس مياه سوهاج انه جارى اعمال تاهيل محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج بقيمة 386.3 مليون جنيه لرفع طاقة المحطة الى تصرف 37 الف متر مكعب يوم ورفع كفاءة منظومة المعالجة لازالة النيتروجين والقيام بالاعمال المدنية والكهروميكانيكية وتعديل كافة وصلات المواسير وتنفيذ منظومة نوافخ الهواء واعمال الكهرباء وتطوير اعمال الموقع العام وتنفيذ منظومة لمعالجة الصرف الصحى الناتج من احواض فصل الزيوت والشحوم وكذلك احواض الترسيب وان هذه الاعمال من المقرر الانتهاء منها فى مارس 2023.

تنفيذ 95%من محطة ادفا

واوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات انه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى ادفا والذى يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه وانه بلغت نسبة التنفيذ 95% وتنفيذ خط طرد المياه المنقاه الي المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه وبلفت نسبة التنفيذ 99% وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاهوالتى بلغت نسبة تنفيذها 99% بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة وبلغت نسبة تنفيذه 99% بتكلفة تبلغ 3.4 مليون جنيه وتنفيذ محطة ضخ مياه الرى واعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 85% واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية ادفا وبلغت نسبة تنفيذها 100% بتكلفة تبلغ 2.2 مليون جنيه.