حسن الرداد يستعد لافتتاح فيلم تحت تهديد السلاح في مصر

افتتح حسن الرداد ومي عمر وفريق عمل فيلم تحت تهديد السلاح في دبى، وأجرى صناع الفيلم مؤتمرًا صحفيًا، للتحدث عن الفيلم وكواليسه وأهم المشاهد والصعوبات، وكيفية التعامل مع حركات الأكشن المتواجد في الفيلم، ومن أهم الأشياء التي تحدث عنها حسن الرداد في فيلم تحت تهديد السلاح، هى العمل مع شيرين رضا ومي عمر والكيمياء التي نشبت بين فريق العمل.

وبعد المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر الأمس الأثنين، عٌرض بعدها العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح، والذي حضره إيمي سمير غانم زوجة حسن الرداد، وحرصت على حمل تيشيرت مطبوع عليه بوستر الفيلم، كنوع من أنواع الدعايا.

تامر حبيب يهنئ أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

وحرص على حضور الفيلم السيناريست تامر حبيب، وكتب على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور « انستجرام» مهنئا حسن الرداد: «مبروك يا أبو علي يا حبيبي، مبروك يا أيمن يا زميلي، مبروك يا شيكا القلب من جوة، مبروك يا مي يا حلوة، و مبروك يا عم أحمد يا سبكي يا حبيبي يا أجدع راجل في الدنيا، ومبروك يا كل أسرة الفيلم».

وغابت الفنانة شيرين رضا عن حضور العرض الخاص في دبى، لانشغالها بتصوير عدد من الأعمال في مصر، إذ تستعد خلال الأيام الحالية لتصوير مسلسل جديد مع دينا الشربيني في أول تعاون بين الثنائي.

رحلة أبطال الفيلم للسعودية

ومن المقرر أن يتجه حسن الرداد وأبطال العمل بعد الغد إلى الرياض، من أجل افتتاح الفيلم، ومن المقرر أن يشارك في الرياض عدد أكبر من أبطال فيلم تحت تهديد السلاح.

ويشارك في بطولة فيلم تحت تهديد السلاح كل من بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وتدور قصته في إطار من الأكشن والإثارة.