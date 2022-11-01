أول قمة عربية.. عقدت بأنشاص في مصر منذ 76 عاما بمشاركة 7 دول

تستضيف الجزائر، اليوم الثلاثاء، رابع قمة عربية في تاريخها على مستوى القادة في دورتها العادية رقم 31، فيما تعد القمة الحالية رقم 49 في تاريخ القمم العربية العادية والطارئة والاقتصادية خلال 8 عقود، وتحديدا منذ القمة العربية بأنشاص والتي عقدت منذ 76 عاما في مصر.

شاركت سبع دول فقط في قمة أنشاص

وتعد قمة أنشاص المنعقدة عام 1946 بعد عام من تأسيس جامعة الدول العربية، أول القمم العربية وشاركت فيها سبع دول فقط هي الدول المؤسسة للجامعة العربية، وهي مصر والمملكة العربية السعودية واليمن وسوريا والأردن والعراق ولبنان، حيث كان موضوعها الأساسي وقف العدوان على فلسطين والدعوة لتحرير الدول العربية من الاستعمار.

وتصنف هذه القمة ضمن القمم العربية الطارئة، حيث أن أول قمة عربية حقيقية كانت في 13 يناير من العام 1964 بالقاهرة، والتي دعا إليها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعدما ارتبط تأسيس جامعة الدول العربية بتأسيس كيان عربي يدافع عن استقلال الدول العربية وأمنها وسلامتها من أي عدوان أو تهديد.

لم يصدر عن قمة أنشاص أي بيان رسمي

وعقدت قمة أنشاص يومي 28 و29 مايو، وذلك بزهراء أنشاص في استراحة الملك فاروق الأول، بمحافظة الشرقية على بعد 60 كيلومترا شمال شرق القاهرة، بمشاركة كل من الأمير عبد الله الأول ممثلا عن إمارة شرق الأردن التي تأسست بعد الانتداب البريطاني على فلسطين، والأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ، وسيف الإسلام إبراهيم بن يحيى حميد الدين نجل إمام اليمن يحيى حميد الدين، وعبد الإله بن علي الهاشمي الوصي على عرش العراق، وبشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وشكري القوتلي رئيس سوريا.

ولم يصدر عن قمة أنشاص أي بيان رسمي، واكتفت القمة بمجموعة من القرارات وكان أهمها مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، حيث أن كثيرا من الدول العربية لم تكن قد تحررت من الاستعمار الأوروبي.