وفاة رجل بالمعاش دهسًا تحت عجلات القطار في الشرقية

توفي شخص بالمعاش أسفل عجلات القطار، كان يمر صباح اليوم الثلاثاء، من على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمارة، بمدينة فاقوس في الشرقية، ونُقل الجثمان إلى المشرحة.

مصرع شخص أسفل عجلات قطار

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد الجمسى، يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول المواطن «مصطفى .ع» 60 سنة، ويقيم في نطاق مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر دهسه أسفل قطار بناحية قسم شرطة فاقوس، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث من قسم شرطة فاقوس، وتبين من التحريات أثناء عبور الشخص ضحية حادث القطار، من على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة ناحية مزلقان فاقوس البلد، في نطاق قسم شرطة فاقوس، اصطدم به القطار، وتوفي في الحال، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المواطن الستيني، بعدما تبين وفاته متأثرا باصطدامه بالقطار، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.