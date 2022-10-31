محافظ الشرقية: طرح 8 أطنان أرز بسعر 12 جنيها للكيلو في الزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، طرح 8 آلاف كيلو أرز بسعر 12 جنيها للكيلو الواحد أمام المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين، وذلك بميدان عرابي بمدينة الزقازيق، لمحاربة الغلاء ومنعاً لاستغلال المواطنين.

بيع السلع بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق، كمبادرة للتصدي للغلاء وجشع التجار وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وقال المحافظ، إن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مناسبة أمام المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، والتزام الباعه بالأسعار المحددة.

المواطنون يشكرون محافظ الشرقية

وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم، وتوفير كميات كبيرة من الأرز وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق، لسد احتياجاتهم من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، وكذلك التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار وحجب السلع والاتجار بها في السوق السوداء.